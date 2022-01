Feestvierders verlaten raveparty in Franse departement Yonne

Volgens de prefectuur heeft een duizendtal personen de raveparty al verlaten en staan 200 aanwezigen “op het punt” om dat te doen. Het onderzoek van het parket om uit te zoeken wie de verantwoordelijken zijn voor het illegale feest en om te bepalen welke strafbare feiten er zijn gepleegd, “wordt voortgezet”, luidt het voorts.

De prefectuur herinnert eraan dat raveparty’s bij decreet verboden zijn in Yonne. Zaterdag was het parket van Auxerre al een onderzoek gestart wegens de “illegale organisatie van een feestelijke bijeenkomst met een muzikaal karakter”.

De nieuwjaarsraveparty was vrijdagavond gestart. Nadat ze in Migennes, op een twintigtal kilometer van Saint-Florentin, waren samengekomen, trokken de feestvierders samen naar het industrieterrein. De gendarmes, die massaal gemobiliseerd werden, telden bijna 500 geparkeerde auto’s in de buurt van het feest. Meer dan 600 feestvierders werden gecontroleerd. Samen met vrijwilligers van het Rode Kruis had de brandweer zaterdag een medische post opgesteld.

Ook in Nederland was er op oudejaarsavond een grote illegale raveparty georganiseerd in Rijswijk, een dorp in de provincie Gelderland. De politie greep er zaterdagmiddag in en maakte een einde aan het feest. Drie mensen werden aangehouden.