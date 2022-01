Uitspraken Lukaku blijven nazinderen in Engeland: geruchten dat hij aan de kant gehouden zou worden tegen Liverpool

Speelt hij straks of speelt hij niet? Dat is de hamvraag in Engeland, waar verschillende media luidop speculeren dat Chelsea-trainer Thomas Tuchel Rode Duivel Romelu Lukaku in de topper tegen Liverpool uit de ploeg zou weren. Als sanctie voor een interview dat eerder deze week verscheen.

“Ik ben op dit moment niet gelukkig bij Chelsea”, “ik denk dat de trainer gekozen heeft om met een ander systeem te spelen” en “ik hoop oprecht dat ik op een dag naar Inter kan terugkeren”. Met die uitspraken in een eerder opgenomen interview met Sky Sports Italia haalde Lukaku zich deze week het ongenoegen van zijn coach op de hals. Tuchel vond dat de Rode Duivel onrust creëerde bij Chelsea. Hij zegt al twee maanden lang dat Lukaku niet helemaal wedstrijdfit is.

De voorbije dagen was het interview van Lukaku dan ook zowat het belangrijkste sportnieuws in Engeland. Tabloids scoorden met artikels zoals “de scherpe tong die Lukaku al meermaals in de problemen bracht”, columnisten als Oliver Holt spraken hun steun uit voor de eerlijkheid van de Belg. En nu suggereren verschillende betrouwbare Engelse media zoals onder meer The Guardian of football.london dat Lukaku wel eens uit de ploeg geweerd zou kunnen worden door zijn coach.

Dat zou ophefmakend zijn: niet alleen was ‘Big Rom’ met twee goals in zijn laatste twee wedstrijden levensbelangrijk voor de Blues, de mannen van Tuchel spelen in de topper tegen Liverpool ook zowat hun laatste titeltroef uit. Verliezen ze die, dan lijkt leider Manchester City definitief gaan vliegen. De Citizens tellen op dit moment elf punten voorsprong met één match meer gespeeld.