Bestelwagen in gracht en auto tegen omheining na frontale botsing: bestuurder (33) overleden, 18-jarige kritiek

Sint-Katelijne-Waver

Op de Berlaarbaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) is op nieuwjaarsdag rond 19 uur een zwaar ongeluk gebeurd. Een bestelwagen belandde in de gracht, een andere auto kwam tegen de omheining van een woning terecht. Een man van 33 jaar uit Putte, die de Volkswagen Caddy bestuurde, is overleden. Een 18-jarig meisje uit Sint-Katelijne-Waver is levensgevaarlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht.