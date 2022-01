Nieuwe studies versterken geloof dat omikron minder geneigd is de longen aan te vallen en minder ziek maakt

Steeds meer studies wijzen erop dat de omikronvariant van het corona leidt tot minder ernstige ziekte dan eerdere varianten. De variant zou een ziektebeeld veroorzaken dat zich meer in de keel dan in de logen afspeelt, wat kan verklaren waarom hij zo besmettelijk is maar minder ernstig ziek maakt.

Zes nieuwe studies - waarvan er vier gepubliceerd werden sinds Kerstavond - wijzen erop dat de omikronvariant de longen van besmette mensen minder erg aanvalt dan eerdere varianten van het coronavirus. “Het lijkt erop dat omikron beter in staat is om ziekte te veroorzaken in de keel. De variant vermenigvuldigt zich daar veel sneller dan in de longen”, zegt Deenan Pillay, viroloog aan University College in Londen, in The guardian. “Dit moet nog verder onderzocht worden, maar alle studies wijzen voorlopig in dezelfde richting.”

Als de variant meer aanwezig is ter hoogte van de keel, verklaart dat wellicht waarom omikron zich veel sneller lijkt te verspreiden in de bevolking dan andere varianten. Maar een virus dat het longweefsel erg aantast - wat de vorige varianten hardnekkiger deden - is gevaarlijker en minder overdraagbaar. De studies lijken er dus wel degelijk op te wijzen dat besmette personen het virus makkelijker doorgeven maar minder ziek worden.

“Het is nog voorbarig, maar het lijkt wel te wijzen op goed nieuws”, zegt viroloog James Stewart van de universiteit van Liverpool. “Dit betekent natuurlijk niet dat we niet meer op onze hoede moeten zijn. Er sterven nog altijd mensen aan omikron. Wie kwetsbaar is, zal ook hier meer gevaar lopen. Niet iedereen kan zijn mondmasker zomaar afnemen en aan het feesten gaan.”

Belangrijk om te vermelden is wel dat de studies nog niet allemaal geëvalueerd zijn door collega-wetenschappers (peer review). Het gaat dus vooral om voorlopig onderzoek, maar het stemt wel hoopvol dat die studies dezelfde conclusies hebben en dezelfde evolutie zien in de variant.