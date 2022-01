Brand in Zuid-Afrikaanse parlement in Kaapstad

In het Zuid-Afrikaanse parlement in Kaapstad is zondagochtend een hevige brand uitgebroken. “Het dak vloog in brand en het gebouw van de Nationale Vergadering staat ook in brand”, zei een woordvoerder van de hulpdiensten van de stad, die om versterking vroeg. “De brand is niet onder controle en er zijn scheuren gesignaleerd in de muren van het gebouw.”