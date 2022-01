Kamal Kharmach wordt opnieuw papa

Kamal Kharmach (30) en zijn vrouw verwachten een tweede kindje. Dat maakte de comedian zelf bekend in het slot van zijn eindejaarsconference Mag ik even?, die op oudejaarsavond werd uitgezonden op Eén.

Kharmach sloot de derde versie van jaaroverzicht af met een passionele speech over de verantwoordelijkheden van de overheid, die voor burgers moet zorgen zoals ouders voor hun kinderen. “Weet je wanneer ik gefaald heb als papa? Wanneer mijn dochter niet meer naïef kan zijn. Met de overheid is het exact hetzelfde. Alleen als wij ons veilig genoeg voelen bij onze ouders, bij onze overheid, zijn we als samenleving sterk genoeg om een nieuwe generatie op te voeden.”

“En weet je waarom ik het zeg? Waarom ik het zo belangrijk vind? Ik word opnieuw papa.” Wanneer het kindje verwacht wordt en welk geslacht het heeft, is nog niet bekend.