WK DARTS. Titelverdediger Gerwyn Price gooit 9-darter maar is uitgeschakeld na epische wedstrijd

Gerwyn Price zal zichzelf niet opvolgen als wereldkampioen darts. De Welshman werd zaterdagavond uitgeschakeld door Michael Smith in een sensationele wedstrijd waarin Price zelfs een 9-darter gooide. Eerder op de avond had Peter Wright na nog zo’n spektakelstuk de toernooirevelatie, Callan Rydz, naar huis gespeeld.

De partij tussen Price en Smith was er één waar reikhalzend naar uitgekeken werd, want beide heren imponeerden in hun vorige wedstrijd(en). Vooral Smith kende al een sterk WK: Bully Boy schakelde in de vorige ronde de man in vorm, Jonny Clayton, uit na een schitterend duel. En de zaal met 3.000 fans wilde maar al te graag een herhaling zien van dat spektakelstuk.

Het publiek hoefde niet te vrezen, want in de eerste set etaleerden beide mannen al hun klasse. Price en Smith hadden een beslissende leg nodig, waarin Price het haalde (1-0). In de volgende set nam Smith vervolgens het commando helemaal over: hij won drie legs op rij en stelde zo meteen weer gelijk. Set drie ging dan weer naar een beslissende leg, waarin andermaal Price aan het langste eind trok: 2-1.

En toen kwam set vier. Smith won de eerste leg, maar daarna zorgde Price voor een stukje magie door een 9-darter te gooien. Het publiek in Ally Pally ging helemaal uit zijn dak. Maar Michael Smith was niet onder de indruk van de perfecte leg van zijn Welshe opponent: de volgende twee legs werden gewonnen door de verliezende finalist van 2019, waarmee Smith de stand op 2-2 bracht. Fenomenaal.

Price en Smith bleven nadien beiden hun hoge niveau vasthouden. De vijfde set ging na een beslissende leg weer naar Price, in set zes won Smith dan weer met 3-0. Weer gelijke stand. In set zeven greep Smith op een cruciaal moment naast een break, Price profiteerde en kwam na alweer een beslissende leg terug op voorsprong (4-3).

In set acht was er even een akkefietje tussen Price en het publiek: de Welshman onderbrak zijn worp even om met de aanwezige scheidsrechter een fan aan te wijzen. Wat er ook geroepen was, Price leek het niet aan zijn hart te laten komen. Bij een 2-2-tussenstand kreeg Price vervolgens twee matchdarts, maar beide werden gemist. Smith profiteerde en sleepte een negende en laatste set uit de brand.

De gemiste matchdarts leken Price pijn gedaan te hebben, want in de eerste leg van de laatste set zorgde Smith meteen voor een break. Bully Boy maakte er nadien meteen 0-2 van met een 126 checkout: Price had nu écht iets speciaals nodig. Hij won zijn eigen leg om tot op 1-2 te komen. Smith miste vervolgens een eerste matchdart, maar kreeg er daarna nog drie: de tweede daarvan was raak. Titelverdediger Price is uitgeschakeld, Smith stoomt door!

Wright wurmt zich langs revelatie Rydz

Net voor de kraker tussen Price en Smith was Ally Pally al getrakteerd op een geweldige wedstrijd tussen Callan Rydz en Peter Wright. Rydz stond bij aanvang van het wereldkampioenschap op de 36ste plek op de wereldranglijst. Geen kat die dacht dat de jonge Engelsman het zo ver zou gaan schoppen, maar zie: The Riot speelde al zijn tegenstanders in de vorige rondes op een hoopje. Maar Wright, de wereldkampioen van 2020, verslaan? Dat is nog andere koek.

Rydz was echter helemaal niet onder de indruk van zijn opponent met de felgekleurde haardos. Meer zelfs: hij nam een blitzstart. Rydz won de eerste leg met een 152 checkout, een break en een checkout van 94 via de bullseye en double 20. Ook in de tweede set gooide Rydz ongelooflijk sterk met checkouts van 106, 106 en 105: het publiek in Ally Pally wist niet wat het zag.

Het was niet dat Wright slecht stond te gooien, want de oud-wereldkampioen deed goed mee: alleen op de beslissende doubles wilde het niet lukken. In set drie maakte Wright er vervolgens wel 1-2 van. Set vier was dan weer voor Rydz, set vijf ging met onder andere een fenomenale checkout van 140 naar Wright.

In de zesde set leek even het onwaarschijnlijke in de maak: Wright gooide acht perfecte darts, maar op de negende liep het mis. Net geen 9-darter dus. Wright won de leg wel, maar met een checkout van 141 in de volgende leg had Rydz meteen een antwoord in huis. In de beslissende leg faalde Rydz echter, waardoor het 3-3 werd.

Set zeven ging naar Rydz, maar vanaf set acht schakelde Wright een tandje bij. Snakebite won de achtste set met slechts drie legs en maakte er dus 4-4 van: een geweldige wedstrijd kreeg zo een beslissende negende set. Rydz kwam daarin 2-0 achter, maar de jonge Engelsman hervond plots weer zijn goede vorm en kwam weer tot 2-2.

In de volgende fase moest er met twee legs verschil gewonnen worden en sloegen de zenuwen dan toch toe bij Rydz. Het duurde even, maar Wright vond in de vijfde leg een double. In de volgende leg kraakte Rydz vervolgens, Wright kreeg drie matchdarts en trof bij de eerste meteen raak. De wereldkampioen van twee jaar geleden staat dus in de halve finales, waarin hij het opneemt tegen zijn landgenoot Gary Anderson.

Anderson imponeert

Gary Anderson, tegenwoordig nummer zes van de wereld en al wereldkampioen in 2015 en 2016, nam het in zijn halve finale op tegen de 26 jaar jongere Luke Humphries. Die toonde meteen dat hij zijn plekje in de kwartfinales niet zomaar veroverd had, want de Engelsman won de eerste drie legs en maakte er zo snel 1-0 van. In de tweede set werd The Flying Scotsman echter wakker: beide heren waren elkaar waard, maar Anderson maakte er wel 1-1 van.

De volgende twee sets gaven een vergelijkbaar beeld. Anderson sloeg als eerste toe in set drie met onder meer een checkout van 104, maar in de daaropvolgende set stelde Humphries meteen weer gelijk. Ook in de vijfde set was het heel spannend, maar met opnieuw een heel hoge checkout - 110 deze keer - sloeg Anderson weer toe: 3-2.

Daarna was The Flying Scotsman helemaal los. In de zesde set gooide Anderson meteen een checkout van 148. Humphries kon daarna weer aanklampen, maar in de beslissende leg trok Anderson weer aan het langste eind (2-4).

Ook in set zeven zorgde Anderson weer voor een checkout van boven de 100, zijn vierde van de partij. Toch kwam het weer tot een beslissende leg, die eindigde in één matchdart voor de Schot. Anderson had enkel die ene nodig en stoot dus door naar de halve finales. Eindstand: 5-2. Het is al de zevende keer dat de Schot de halve finales van het WK haalt: viermaal haalde hij ook de finale, waarvan hij er twee won.

Makkelijke zege voor Wade, straks is het aan Price

Eerder op de namiddag had James Wade zich als eerste gekwalificeerd voor de halve finales. The Machine nam het op tegen Mervyn King en kwam geen moment echt in de problemen. Het werd een whitewash: Wade haalde het weliswaar met 5-0, maar echt imponeren deed hij toch niet met een vrij laag gemiddelde (86.50). In de halve finale tegen Michael Smith zal het een flink stuk beter moeten.