Meer dan helft van bemanning Prinses Elisabeth-basis op Antarctica besmet met coronavirus

“De situatie is niet dramatisch”, vertelde Joseph Cheek van de International Polar Foundation (IPF) aan de BBC. “Hoewel het een ongemak was dat bepaalde besmette bemanningsleden in quarantaine moesten gaan, heeft het ons werk op de basis in het algemeen niet significant beïnvloed”, zei Cheek nog. “Iedereen op de poolbasis heeft de kans gekregen om te vertrekken met een vlucht op 12 januari, maar ze hebben allemaal hun wens uitgedrukt om te blijven en hun werk verder te zetten.”

De eerste positieve test werd op 14 december afgenomen, bij een bemanningslid dat een week eerder was aangekomen. De persoon werd onmiddellijk in isolatie geplaatst, maar met nieuwe testen werden nog twee positieve gevallen ontdekt. Ondanks quarantainemaatregelen bleef het coronavirus circuleren. Bemanningsleden moeten bij aankomst op de poolbasis volledig gevaccineerd zijn en bovendien getest zijn op het coronavirus. Op de poolbasis bevinden zich twee spoedartsen.