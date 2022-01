Israël voert luchtaanvallen uit op militaire doelwitten in Gaza

Het Israëlische leger heeft zaterdagnacht luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten van Hamas in de Gazastrook. “Israëlische gevechtsvliegtuigen richten zich op een site van de brigades van al-Qassam (gewapende vleugel van Hamas, red.) ten westen van Khan Younis in het zuiden van Gaza”, melden Palestijnse veiligheidsbronnen aan het Franse persbureau AFP. Ze melden ook artillerievuur op een observatiebasis in het noorden van de enclave.

Het Israëlische leger liet in een kort bericht aan de pers verstaan dat het “momenteel aanvallen uitvoert tegen terroristische doelwitten in de Gazastrook”. De bombardementen zouden een antwoord kunnen zijn op de raketten uit de Gazastrook die volgens het Israëlische leger zaterdag zijn neergekomen in de zee in de buurt van Tel Aviv.

De Palestijnse organisatie Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, wordt door Israël, de Verenigde Staten en de Europese Unie als een terreurorganisatie beschouwd. Israël leverde in mei een elf dagen durende oorlog met militante Palestijnen in de Gazastrook. Egypte bemiddelde uiteindelijk een wapenstilstand tussen Israël en Hamas, die op 21 mei van kracht werd. Sindsdien blijft het overwegend rustig: tot dusver zijn vijf raketten of granaten vanuit Gaza afgevuurd op Israëlisch grondgebied.