Aantal dagelijkse coronabesmettingen op week tijd verdubbeld

Uitgezonderd van de kerstdagen, is het aantal coronabesmettingen in de periode van 23 tot en met 29 december gestaag toegenomen: op 23 december werden 7.490 coronabesmettingen geteld, woensdag waren dat er met 14.992 besmettingen al meer dan dubbel zo veel. Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen neemt daarentegen gestaag af. Dat blijkt zondag uit niet-geconsolideerde cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minster van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

In de periode van 23 tot en met 29 december zijn 450.198 coronatesten uitgevoerd, waarvan 64.368 testen een positief resultaat opleverden. De positiviteitsratio steeg tot 14,3 procent. In diezelfde periode zijn dagelijks gemiddeld 8.910 coronabesmettingen vastgesteld, een stijging van 32 procent ten opzichte van de week voordien. Volgens het kabinet-Vandenbroucke is het aantal coronabesmettingen, na een stijging op donderdag, op vrijdag en zaterdag weer gedaald, maar die cijfers geven mogelijk een vertekend beeld omwille van de eindejaarsdagen.

Het aantal Covid-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen gaat dan weer de goede kant op. Zaterdag lagen nog 1.750 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 527 patiënten hadden intensieve zorgen nodig. Vrijdag verbleven 1.761 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 532 patiënten op de afdelingen intensieve zorg. Donderdag telden de ziekenhuizen 1.806 coronapatiënten, van wie 537 patiënten op de afdelingen intensieve zorg. Meer dan een week geleden, op kerstavond, lagen nog 2.052 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Op kerstdag zakte dat aantal voor het eerst sinds begin november nog eens onder de kaap van 2.000 en bedroeg het 1.923 patiënten.