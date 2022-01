Acteur Peter De Graef openhartig over verleden: “Het was veranderen of de dood”

In een interview met De zondag heeft acteur Peter De Graef openhartig verteld over zijn spiritualiteit en zijn vermogen om steeds optimistisch te blijven. “Ik ben wel moeten veranderen”, zegt hij. “Nadat ik jaren geleden structureel depressief en verslaafd aan drugs was.”

Begin 2020 stond Peter De Graef voor een uitverkochte reeks vertoningen van Hullep!, zijn theatervoorstelling, toen het coronavirus toesloeg. In een interview met De zondag zegt de begaafde acteur hoopvol te blijven dat het er binnenkort van komt. “Ik probeer de dingen te pakken zoals ze komen en ik word daar ook steeds beter in”, zegt De Graef. “Dat geldt ook voor tegenslagen. Je moet daarmee leren omgaan, ook al kost het je een paar jaar van je leven. Maar er komt dan zoveel moois uit dat ik die tegenslag niet gemist zou willen hebben.”

Die moed haalt hij uit het boeddhisme en de spiritualiteit waar hij al enkele jaren aanhanger van is. “Ik moet wel”, aldus De Graef. “Ik was jaren geleden structureel depressief en verslaafd aan drugs. Het was met het mes op de keel dat ik moest veranderen. De enige andere optie was de dood. Ik heb mijn geluk gevonden in het boeddhisme en de spiritualiteit. Want daar ligt een manier om blijvend geluk te genereren. Via meditatie dus.”

Moeilijk om daarover te praten heeft hij het naar eigen zeggen niet. “Ik schaam me er niet over, niet over mijn verslaving, niet over mijn vader met polio en borderline. Ik ben daar uiteraard wel door gevormd en ben wie ik ben dankzij die tegenslagen. Dus dank u, tegenslagen.”