Bushokje vernield en vuilnisbak in brand gestoken in Winterslag

Genk

Ter hoogte van de Sint Eventiuskerk in Winterslag in Genk zijn in de overgang van oud naar nieuw een bushokje vernield en een vuilnisbak in brand gestoken. Vermoedelijk werd, om de glazen wanden van het bushokje in te slaan, een paaltje uit de grond gerukt. Over de beweegredenen bestaat nog geen duidelijkheid. Het staat voorlopig dan ook niet vast of het vandalisme gelinkt kan worden aan de uit de hand gelopen oudejaarsavonden in Brussel en Antwerpen. cn