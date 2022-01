Gescoord met dans over zijn huwelijk: James Cooke wint eindejaarsversie ‘Dancing with the stars’

Het nieuwe jaar begint goed voor James Cooke (37). Nadat hij drie jaar geleden het eerste seizoen van Dancing with the stars won, werd hij zaterdag ook tot ‘danskampioen van de feestdagen’ gekroond. “Niemand heeft door dat hier twee mannen staan te dansen met elkaar. En dat is heel mooi.”

Frank Zegels en James Cooke bleken opnieuw een ‘winning team’. — © Play4

In de kerstspecial eindigden Cooke en zijn danspartner Frank Zegels op de eerste plaats en ook nu bleken ze een winning team. Ze scoorden hoge punten en werden door de stemmers uit het publiek – de huidige deelnemers en de familie en vrienden van de kandidaten niet meegerekend – uitgeroepen tot de winnaars. “Ik ben ongelofelijk vereerd”, klonk het bij Cooke toen presentator Gert Verhulst om een eerste reactie vroeg. “Echt, gene zever. Het was een supertoffe trip en ik vind dat ze dit elk jaar opnieuw moeten doen.” De programmadirecteur van Play4 noteert alvast.

Cooke won ook de eerste jaargang van het dansprogramma. “Die trofee staat in je wc, dat weet ik”, zei Verhulst. “Wat ga je met deze doen?” Het antwoord: “In mijn kerstboom hangen, want hij lijkt een beetje op een kerstbal. Maar we gaan hem ook doorgeven, want hij is eigenlijk van iedereen.” Waarna hij meteen de daad bij het woord voegde.

Alleen maar blije gezichten in kamp Cooke dus, al was het een nek-aan-nekrace met Kat Kerkhofs, die vlak voor de laatste stemronde evenveel punten had. Zij en haar danspartner Simone brachten een romantische rumba, een viering van ‘de liefde tussen haar en Dries’. “Het wordt onze laatste dans voor de baby geboren wordt”, legde Simone uit. Opmerkelijk attribuut: de gitaar die Dries Mertens ooit in een bevlieging kocht, één keer bespeelde en vanaf dan voornamelijk als decoratie diende.

(Lees verder onder de video.)

Maar de voorkeur van de stemmers ging toch opnieuw uit naar James Cooke. Ditmaal dansten hij en Frank een paso doble. Cooke mocht daarvoor inspiratie putten uit de vier jaren waarin hij ‘gefrustreerd’ wachtte tot zijn man Dorian hem ten huwelijk zou vragen, wat uiteindelijk ook gebeurde.

De rumba van Kat Kerkhofs en Simone (met een bijrol voor de gitaar van Dries Mertens) kon ook op veel bijval van de jury rekenen. — © Play4

Hoge scores bij iedereen

“Ik zag precies twee stieren in een arena”, luidde het commentaar van jurylid Wim Vanlessen. “Volledige overgave. En, zoals al meerdere keren gezegd: jullie partnership is echt heel mooi. (Cooke en Zegels zorgden voor een primeur in de show door als twee mannen samen te dansen, red.) Het kan heel cliché zijn of heel fout overkomen. Jullie brengen dat heel integer en mooi, niemand heeft door dat hier twee mannen staan te dansen met elkaar. En dat is heel mooi.”

Ook Julie Vermeire kreeg mooie commentaren. Dat was vorige week eigenlijk niet anders, maar vier zevens van de jury deden haar toch op de laatste plek belanden. En dat was toch even slikken. “Dansen is echt superbelangrijk voor mij, dus die laatste plek was wel even pijnlijk. Ik ga er opnieuw staan, ik ga weer alles geven en ik hoop op betere punten.”

(Lees verder onder de video.)

Hoewel ze uiteindelijk niet in de top drie belandde, strooide de jury met lof. “Je ziet dat je alles uit de kast hebt gehaald om het vandaag zo goed mogelijk te doen en daar ben je heel erg in geslaagd.” Nu bracht niemand het er eigenlijk écht slecht van af. De laagste score die de vakjury gaf, was 33 op 40.

Julie Vermeire tijdens haar quickstep. Niet in de top drie, maar de bittere smaak van haar vorige optreden is weggespoeld. — © Play4

Die was voor actrice Leen Dendievel en haar danspartner Sander. Zij waagden zich, na hun quickstep vorige week, aan een chachacha geënt op het bekende verhaal van Assepoester. Jani Kazaltzis bracht één van zijn favoriete dansen, freestyle. Ian Thomas danste zich naar de derde plaats met een jive.

Peppi en Kokki Verhulst

Vader Gert en zoon Viktor Verhulst leidden de show, net zoals vorige week, weer Peppi en Kokki-gewijs in goede banen. “Zijn al jouw wensen voor het komende jaar al uitgekomen?”, vroeg Viktor aan zijn vader. “Ah nee, want jij staat nog naast mij”, luidde het antwoord van Verhulst senior.

Daarmee zitten de specials erop, zaterdag is het opnieuw business as usual. Kat Kerkhofs neemt haar rol als presentatrice weer op voor een aflevering die in het thema staat van ‘friends & family’. De overgebleven dansers – Nora Gharib, Delphine van Saksen-Coburg, Jonatan Medart, Nina Derwael en Yemi Oduwale – zullen daarin hulp en steun krijgen van de mensen die dicht bij hen staan.