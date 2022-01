Bilzen

Vrijdag even na 21 uur zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een brand op het kruispunt van de Klein-Bivelenweg en de Bivelenweg in Bilzen. Een auto die er donderdag werd achtergelaten na een panne had er vuur gevat. In de auto is er aanzienlijke schade. Hoe het vuur ontstond wordt nog onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten. mm

