Burgemeester Dirk Sioen (#TEAM8980) bij woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Zonnebeekse deelgemeente Passendale. — © Thijs Pattyn

Passendale/Zonnebeke/Ieper

Na twee zware coronajaren werd het woonzorgcentrum in Passendale uitgerekend in de eindejaarsperiode geconfronteerd met de eerste grote uitbraak. Het moegestreden personeel ziet collega’s uitvallen en doet nu een oproep naar vrijwilligers. Desnoods vanuit het vaccinatiecentrum in de regio. “Ook mensen zonder medische achtergrond zijn welkom.”