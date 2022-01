Opschudding in Dakar Rally nadat piloot gewond raakt bij explosie voertuig: “We sluiten kwaad opzet niet uit”

Een Franse piloot heeft tijdens de Dakar 2022 een kwetsuur aan zijn been opgelopen toen zijn voertuig ontplofte nabij Jeddah. Hij werd geopereerd in Saudi-Arabië en zal gerepatrieerd worden. De organisatie sluit een “kwaadwillige daad” niet uit.

De veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt rond het bivak van de rallyraid, zo stelde een journalist van het Franse persagentschap AFP vast.

“De piloot van het voertuig raakte ernstig geblesseerd aan zijn been en moest een operatie ondergaan”, zo meldt organisator ASO in een persbericht. “Zijn voertuig stopte abrupt door een plotse explosie. De oorzaak van die explosie is op dit moment niet gekend. De Saudische politie kwam meteen ter plaatse en is een onderzoek opgestart. Niets wordt uitgesloten, ook een kwaadwillige daad niet.”

Wedstrijddirecteur David Castera verklaarde aan francetvinfo.fr dat de piloot Philippe Boutron is. Hij nam voor de negende keer deel aan de Dakar en is voorzitter van de voetbalclub US Orléans.