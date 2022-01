De nieuwjaarsbrief van Victor Campenaerts: “Maak er eens een ouderwetse cafétocht van, zonder data”

Geen mens ter wereld heeft in een uur tijd ooit meer kilometers met een fiets gereden dan Victor Campenaerts op 16 april 2019 in Mexico. Victor zette in zestig minuten een historische afstand neer van 55,089 km. Het nieuwe werelduurrecord was het resultaat van maanden en maanden nauwgezette voorbereiding, waarbij alles gemeten en gewogen werd. Data én wilskracht én talent leverden een unieke prestatie op, met sowieso eeuwige roem. Die Victor Campenaerts roept in een exclusieve nieuwjaarsbrief alle wielertoeristen op hem vooral niet te imiteren.