Nico Rosberg schat Max Verstappen hoger in dan Lewis Hamilton: “Hij wordt beter onder druk”

Tot voor kort was Nico Rosberg de enige die er in het hybride-tijdperk in geslaagd is Lewis Hamilton te verslaan in de strijd om de wereldtitel. Maar nu heeft hij dus het gezelschap gekregen van Max Verstappen en dat vindt hij helemaal niet erg want hij laat weten dat Verstappen het volgens hem geweldig gedaan heeft afgelopen seizoen.

“Hij was gewoon fenomenaal,” aldus Rosberg. De wereldkampioen van 2016 vertelt ook dat hij een Verstappen gezien heeft die enorm constant gepresteerd heeft gedurende het seizoen, zowel tijdens de races als tijdens de kwalificaties.

“Het niveau dat hij heeft laten zien tegen Lewis, in een dominante vorm met Mercedes, is ongelooflijk.”

Hij zag ook een Verstappen die beter was in de wiel-aan-wiel gevechten: “Normaal gezien is Lewis daar het beste in maar Verstappen was waarschijnlijk nog beter.”

Iets anders dat Rosberg is opgevallen is hoe goed Max Verstappen onder druk presteert.

“Verstappen wordt zelfs beter onder druk. Ik werd drie tienden trager als ik onder druk stond, hij werd twee tienden sneller onder druk. Over het hele seizoen beschouwd is hij waarschijnlijk de nummer een, zeker als je in beschouwing neemt dat hij wat meer tegenslag gekend heeft.”

(F1journaal.be)