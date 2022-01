Links: een foto van Diane Bellings uit juni 2020. De vrouw uit Turnhout was toen het slachtoffer geworden van een overval na een avondje uit. Vrijdagnacht werd ze - na veertien uur - levend vanonder het puin gehaald na de gasexplosie in haar appartementsgebouw. — © bdd, rr

Urenlang vocht Diane (70) voor haar leven na de gasexplosie op oudejaar in een appartementsgebouw in Turnhout. Uiteindelijk werd ze levend vanonder het puin gehaald. “Ze had één geluk bij een ongeluk”, vertelt brandweercommandant Luc Faes.