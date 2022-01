Het nieuwe jaar brengt niet alleen beelden uit Sydney en New York maar ook uit de twee uiterst gesloten landen: Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Voor Saudi-Arabië is het zelfs nog maar de tweede keer ooit in de geschiedenis van het land dat het niet-islamitische nieuwjaar gevierd wordt. Ontdek in de video hoe 2022 in de landen werd ingeluid.