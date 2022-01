Levensgevaarlijk: jongeren schieten vuurpijlen horizontaal af in Hoogstraten

Ook in Hoogstraten zorgde het vuurwerk na middernacht her en der voor de nodige overlast. Een groepje jongeren vond er zelfs niet beter op dan enkele vuurpijlen horizontaal af te schieten op de Vrijheid, de drukste straat van Hoogstraten.

Het groepje, allemaal met kap en mondmasker op, vond het een goed idee om even voor middernacht een pot met meerdere vuurpijlen ondersteboven af te steken aan de Sint-Katharinakerk. “De politie had kort daarvoor gecontroleerd op die plek, maar was net weggereden”, vertelt de 15-jarige jongeman die het tafereel filmde en op sociale media plaatste. “Toen het vuur was aangestoken, stormde het groepje weg.”

De eerste vuurpijl ketste via de grond af en ontplofte in de gevel van een apotheek. “Een tweede vuurpijl vloog tussen een groep meisjes door en ontplofte tegen een verkeersbord vlak bij waar wij stonden”, vertelt hij. “Daarna zijn we weggelopen. Om de hoek hoorden we dat er nog meer van die vuurpijlen ontploften en gingen enkele autoalarmen af”, zegt hij.

Vooralsnog is het nog onduidelijk of de vuurpijlen materiële of lichamelijke schade hebben aangericht.

(jtp)