Gijzeling in Kuringen op nieuwjaarsnacht loopt goed af

Op nieuwjaarsnacht is in Kuringen een gijzeling goed afgelopen. De feiten gebeurden in een zijstraat van de Sint-Kwintensstraat. Meer details zijn voorlopig niet bekend.

Vast staat dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand tegen zijn wil werd vastgehouden in een huis in Kuringen. De speciale interventie eenheden werden opgeroepen. Rond 1 uur werd gecommuniceerd dat de gijzeling goed was afgelopen. Meer details zijn nog niet vrijgegeven. mm

© ToPa

© ToPa

© ToPa