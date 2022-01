Opnieuw medisch noodgeval in Premier League: wedstrijd stilgelegd nadat supporter onwel wordt

De wedstrijd Watford-Tottenham moest even stilgelegd worden door een medisch noodgeval in de tribune. — © Action Images via Reuters

De Premier League-wedstrijd tussen Watford en Tottenham is kort voor affluiten even stilgelegd nadat een supporter onwel werd. De medische staff van Watford trok de tribunes in om de getroffen fan te helpen, maar het is voorlopig nog onduidelijk hoe ernstig de situatie is. De wedstrijd kon later wel nog hervat worden: Tottenham scoorde diep in de blessuretijd nog de winnende treffer (0-1).