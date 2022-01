WK DARTS. Eerste twee halvefinalisten bekend: ex-wereldkampioen imponeert, titelverdediger Gerwyn Price straks aan zet

Het WK Darts loopt stilaan op zijn einde. Zaterdag staan de vier kwartfinales op het programma, waarvan de eerste twee intussen al achter de kiezen zijn. James Wade, het nummer vier van de wereld, plaatste zich met gemak voor de halve finales. Ex-wereldkampioen Gary Anderson had meer werk in zijn partij tegen Luke Humphries, maar imponeerde wel op weg naar de zege.

Gary Anderson, tegenwoordig nummer zes van de wereld en al wereldkampioen in 2015 en 2016, nam het in zijn halve finale op tegen de 26 jaar jongere Luke Humphries. Die toonde meteen dat hij zijn plekje in de kwartfinales niet zomaar veroverd had, want de Engelsman won de eerste drie legs onmiddellijk en maakte er zo snel 1-0 van. In de tweede set werd The Flying Scotsman echter wakker: beide heren waren elkaar waard, maar Anderson maakte er wel 1-1 van.

De volgende twee sets gaven een vergelijkbaar beeld. Anderson sloeg als eerste toe in set drie met onder meer een checkout van 104, maar in de daaropvolgende set stelde Humphries meteen weer gelijk. Ook in de vijfde set was het heel spannend, maar met opnieuw een heel hoge checkout - 110 deze keer - sloeg Anderson weer toe: 3-2.

Daarna was The Flying Scotsman helemaal los. In de zesde set gooide Anderson meteen een checkout van 148 (!). Humphries kon daarna weer aanklampen, maar in de beslissende leg trok Anderson weer aan het langste eind (2-4).

Ook in set zeven zorgde Anderson weer voor een checkout van boven de 100, zijn vierde (!) van de partij. Toch kwam het weer tot een beslissende leg, die eindigde in één matchdart voor de Schot. Anderson trof meteen raak en stoot dus door naar de halve finales. Eindstand: 5-2.

Makkelijke zege voor Wade, straks is het aan Price

Eerder op de namiddag had James Wade zich als eerste gekwalificeerd voor de halve finales. The Machine nam het op tegen Mervyn King en kwam geen moment echt in de problemen: het werd een whitewash: Wade haalde het weliswaar met 5-0, maar echt imponeren deed hij toch niet met een vrij laag gemiddelde (86.50). In de halve finales zal het beter moeten.

In die halve finales zal Wade het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen titelverdediger Gerwyn Price en Michael Smith, de verliezende finalist van 2019. Die laatste heeft er al een heel sterk toernooi opzitten: het zou dus zomaar eens een heel fraaie wedstrijd kunnen worden. Voordat Price en Smith straks werpen, is er eerst nog de andere kwartfinale tussen ex-wereldkampioen Peter Wright en toernooirevelatie Callan Rydz. Die twee beginnen eraan rond 20.45 uur.