Vierschansentoernooi: Kobayashi triomfeert nu ook in Garmisch-Partenkirchen

De Japanner Ryoyu Kobayashi heeft zaterdag in het Duitse Garmisch-Partenkirchen zijn tweede opeenvolgende zege behaald in het Vierschansentoernooi. Hij haalde het nipt voor de Duitser Markus Eisenbichler.

De 25-jarige Kobayashi, die woensdag al zegevierde in Oberstdorf, kwam op nieuwjaarsdag uit op 291,2 punten. Eisenbichler strandde op 0,2 na een knappe tweede sprong van 143,5 meter. Kobayashi haalde het bij de eerste sprong met 143 meter (tegenover 141 meter voor Eisenbichler) en liet bij de tweede sprong 135,5 meter noteren. Lovro Kos uit Slovenië werd derde met 286 punten.

Kobayashi is één van de drie skispringers die in een grandslam is geslaagd op het Vierschansentoernooi. In het seizoen 2018-19 won hij de vier toernooien. Hij is de topfavoriet voor de eindzege in de 70e editie. In de stand vergroot de Japanner zijn voorsprong tot 13,2 punten op de Noor Marius Lindvik en 17,7 punten op Lovro Kos.

Het Vierschansentoernooi verhuist nu naar Oostenrijk, waar de skispringers op 4 januari in Innsbruck in actie komen. Drie dagen later staat in Bischofshofen de finale op het programma.