Wout van Aert oogst lof na mooi duel in Baal: “Ik liep zo hard als ik kon, maar ik kon hem gewoon niet bijhouden”

Wout van Aert heeft zijn eerste overwinning van 2022 al meteen beet. Het was ook zijn zevende op rij, al moest hij er in de GP Sven Nys heel hard voor werken na een val en materiaalpech. “Een zege als dit, na zo’n duel met Tom Pidcock, geeft wel meer ontlading in de laatste ronde”, glimlachte de Belgische kampioen.

Wout van Aert (winnaar): “Beetje onnodige problemen”

“De winnaar van de GP Sven Nys kende geen gebruikelijke dag in Baal. “Die valpartij is natuurlijk mijn eigen schuld, maar die pech met mijn schoen maakte het extra lastig. Achteraan het parcours waren er enkele stukken waar ik mijn kracht goed kwijt kon en telkens goed doorheen kwam. Dan kwam ik ook steeds dichter bij Tom. Toen ik voelde dat de overwinning er nog inzat, ben ik er vol voor gegaan. Het was een mooie strijd.”

“Een zege als dit, met zo’n duel, geeft meer ontlading in de laatste ronde”, vertelde Van Aert. “Anderzijds kreeg ik die problemen een beetje onnodig op mijn nek, ik had het ook prima gevonden als ik het bij mijn eerste aanvalspoging kon volhouden (lacht). Maar daarna was het natuurlijk nog lang. Er was zeker meer werk aan dan in de volgende crossen.”

“Of ik terug moest denken aan de Amstel Gold Race en Brabantse Pijl (toen Van Aert en Pidcock het ook al heel spannend maakten, red.) in die laatste rondes? Goh, nee. Ik besefte natuurlijk wel tegen wie ik aan het rijden was. Pidcock is niet de eerste de beste”, aldus de Belgische kampioen. “Maar ik probeerde vooral een plan te maken voor de laatste ronde. Ik wist heel goed dat ik op die zware strook bergop de kop wou overnemen en iets wou proberen. Daarna volgde een loopstrook en ik wist dat ik daar de vorige rondes wat beter was.”

“Hoe ik me voorbereid op de Wereldbekercross morgen? Hetzelfde als anders. Goede voeding, goede massage en vroeg in bed. Hopelijk word ik morgen met frisse benen wakker. Dan gaan we er weer voor. De omstandigheden vandaag waren zeer uitdagend, door de zon werd de modder heel plakkerig en werd het moeilijk om erdoorheen te ploegen. Gelukkig vergeten we de pijn snel”, sloot Van Aert af.

Tom Pidcock (tweede): “Zo dichtbij ben ik dit jaar nog niet geweest”

“Ik had een kans toen Wout viel. Dat is niet de manier waarop je zulke mogelijkheden wil krijgen, natuurlijk, maar het hoort bij de sport”, vertelde Tom Pidcock. “Wout was super sterk, vooral in het lopen. Ik liep zo hard als ik kon, maar ik kon hem niet bijhouden. Ik probeerde gewoon een goed ritme te houden en geen fouten te maken, maar hij kwam snel dichterbij. Ik dacht dat als hij een fout zou maken, ik kon doorduwen tot aan de streep. Of dat ik in de slotronde nog iets kon proberen. Maar hij was gewoon sterker.”

“Vandaag zat ik zeker al dichterbij dan in de vorige races. Kurt (Bogaerts, de coach van Pidcock, red.) werd mij gezegd dat ik volgas tot de finish moest rijden en niet moest nadenken over posities. Het grote doel was niet om te winnen, maar ik had wel een kans en dichterbij ben ik dit jaar nog niet gekomen”, aldus de Britse kampioen.

Eli Iserbyt (derde): “Leuk om nog eens vooraan mee te rijden”

Wat het X2O Badkamers Trofee-klassement betreft, is Eli Iserbyt de winnaar van de dag. Hij telde vooraf twee minuten achterstand op Toon Aerts. “Dat is op zich niet zo veel. En ik pak vandaag driekwart minuut terug? Dat is mooi, als het elke wedstrijd zo is ziet het er goed uit”, aldus een lachende Iserbyt. “Ik had vandaag een goede dag. Ik wou nog iets langer meerijden, maar Wout kwam er terug over. Pidcock was ook heel goed. Het was leuk om nog eens vooraan mee te rijden.”

“Wout had een paar stukken waar hij altijd stevig doortrok, en dat waren net de stukken waarop ik minder was“, stelde Iserbyt. “Zoals het eerste zware stuk en de loopstrook voor die schuine kant. Maar hij reed niet super ver weg, dat neem ik mee naar morgen. Hoe ik recupereer na zo’n zware cross als deze? Veel eten en drinken, en goed proberen slapen vannacht. En hopen op zo goed mogelijke benen morgen!”