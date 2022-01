Dilsen-Stokkem

In de Stationsstraat in Elen hebben vandalen een zware bloembak omgekieperd en op zijn kant gezet. Ook uit de andere bloembak werden de plantjes uitgetrokken. De politie ging zaterdag ter plaatse om de bloembak recht te zetten zodat er geen hinder meer was. De technische dienst van de stad Dilsen-Stokkem - eigenaar van de bloembakken - werd op de hoogte gebracht. mm