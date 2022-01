50% meer witwasdossiers in Limburg: “De sjoemelaar doet de hele maatschappij pijn”

In ‘De gezichten achter de wet’ stellen we het Limburgs parket aan u voor, via de verschillende secties en een aantal magistraten. Vandaag: de sectie Ecofin. Daar zagen ze dit jaar een stijging van het aantal witwasdossiers met liefst 50% procent. Al zal het reële cijfer mogelijk hoger liggen, want “makelaars en notarissen melden amper subjectieve vermoedens van witwas”, zegt sectiehoofd Bart Helsen.