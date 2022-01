Dilsen-Stokkem

Een 36-jarige man uit Bilzen heeft zaterdagvoormiddag positief geblazen bij een alcoholcontrole op de Dijkweg in Dilsen. De politie trof de man daar even voor 9 uur op de openbare weg aan in zijn auto terwijl de motor nog draaide. De Bilzenaar kreeg een rijverbod van 6 uur. mm