Hoe kon dodelijke explosie in Turnhout gebeuren? Wat weten we al over de slachtoffers?

Bij de zware explosie in een appartementsgebouw in Turnhout zijn vrijdag in totaal vier mensen om het leven gekomen, hun lichamen werden vrijdagnacht geborgen. Eén vrouw werd eerder al levend vanonder het puin gehaald, zij werd naar het ziekenhuis gebracht en “stelt het goed”. Over de oorzaak van de ontploffing bestaat formeel nog geen uitsluitsel, al ging het vermoedelijk om een gasexplosie. Het gebouw in kwestie zal hoogstwaarschijnlijk gesloopt moeten worden. Dit weten we al.