Dilsen-Stokkem

Een taxichauffeur is zaterdagochtend bedreigd door vijf mannen. De vijf wilden rond 7 uur in de Oude Kerkstraat in Dilsen instappen. De chauffeur weigerde dat omdat ze met een man teveel waren. Daarop ontstond een discussie. De auto werd vernield waarop de mannen op de vlucht sloegen. Er werd een pv opgesteld. De mannen worden opgespoord. mm