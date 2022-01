Hollywoodlegende Betty White overleed vrijdag, thuis in Los Angeles. — © AFP

Meer dan honderd films en televisiereeksen. Talloze prijzen. Een eigen ster op de Walk of Fame. Betty White was een Hollywoodlegende. Maar ze maakte de jaarwisseling helaas net niet meer mee. De actrice en comédienne overleed vrijdag op 99-jarige leeftijd. Tot het laatste moment bleef ze doen wat ze graag deed. “Ik moet toch niet in mijn zetel wegkwijnen als ik dat niet wil?”