Ontdek de nieuwe “Italiaanse” truitjes van Quick-Step

De ploeg van Patrick Lefevere verandert niet alleen - gedeeltelijk - van naam, ze hebben ook nieuwe truitjes. Die worden voor het eerst in 20 jaar niet door het Belgische Vermarc gemaakt maar door het Italiaanse Castelli, de ex-kledingleverancier van Ineos.

De truitjes zijn geen complete stijlbreuk met die van vorig jaar. Alleen is er een streepje rood/roze (?) toegevoegd op de mouwen en de broek en krijgt sponsor Napoleon Games een prominentere plek. Deceuninck en Lidl zijn verdwenen van de truitjes, Renson maakt zijn comeback als co-sponsor. Quick-Step Alpha Vinyl is de nieuwe naam van de ploeg-Lefevere. Alpha Vinyl is een dochteronderneming van Quick-Step. De West-Vlaamse laminaatfabrikant wordt dus de facto de enige hoofdsponsor van de ploeg van onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel.

Yves Lampaert in zijn nieuwe outfit. — © rr

Van op de rug bekeken: verschillende tinten blauw. — © rr

84 euro

De basiscollectie is klaar, al doet Castelli in januari nog testen in de windtunnel met de tijdritspecialisten van de ploeg om aangepaste pakjes te maken. De sprinters krijgen een race suit dat speciaal ontwikkeld is om extra voordeel te bieden bij de topsnelheden die gehaald worden in een massaspurt. Wie er vroeg bij wil zijn: de kleding is al te bestellen via de site van Castelli: vanaf 84 euro voor een truitje, 99 euro voor een fietsbroek.

Opmerkelijk is dat Ineos van zijn kant van Castelli overstapt naar een Belgische kledingleverancier, Bioracer uit Tessenderlo. Lotto-Soudal, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles blijven bij Vermarc.