Kim Huybrechts test positief op corona… en dat zorgt voor een opvallend beeld bij VTM

Darter Kim Huybrechts heeft positief getest op corona. Dat werd zaterdag tijdens de uitzending van het WK darts gemeld in de studio van VTM, waar Huybrechts de dag voordien nog commentaar gegeven had. Maandag werd Huybrechts zelf uitgeschakeld op het WK door een nipte nederlaag tegen wereldkampioen Gerwyn Price.

Het nieuws zorgde voor enige nervositeit in de studio van VTM. Huybrechts had op donderdag namelijk aan de zijde van Matthias De Vlieger gezeten, die ook nu aan het werk was aan de zijde van collega Eric Clarys. Veiligheidshalve ging de ene commentator daarom maar ruim achter de andere zitten, wat tot opvallende beelden leidde.

Het WK werd de voorbije dagen in die mate geteisterd door coronagevallen dat wereldkampioen Price al opriep het toernooi uit te stellen. Eerder hadden Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort, Michael van Gerwen en Dave Chisnall allemaal positief getest.