Ontspannen Wout van Aert wil ook in Baal winnen: “Maar zo zwaar heb ik het nog maar zelden gezien”

Trekt Wout van Aert in 2022 de lijn door? De Kempenaar wil op Nieuwjaarsdag ook in Baal winnen en een zodoende een zeven op zeven scoren. Maar makkelijk zal het niet worden.

“Gewacht tot de laatste knal”, schetste Wout van Aert het verloop van zijn oudejaarsavond in het VTM-journaal. “En daar hoorde uiteraard nog één glaasje champagne bij”, vulde de Belgisch kampioen aan. “Er kwamen wat vrienden langs maar ik heb toch vooral gewacht op de klok van twaalf uur zodat ik in bed kon kruipen. Noem het maar een rustige avond, niks speciaals.”

Na zes opeenvolgende zeges is Van Aert ook vanmiddag de uitgesproken favoriet voor de dagzege. “Ik hou van deze omloop maar het is een superzwaar parcours. Maar zo zwaar heb ik het nog nooit geweten. Het gaat een lang en zwaar uurtje worden.”

Van Aert weet wie hij in de gaten moet houden. “Pidcock heeft niet gecrosst in Loenhout dus ik verwacht dat hij frisser aan de start zal staan. En dit is een parcours waar ook Toon Aerts altijd goed voor de dag komt. Tel daar nog Michael Vanthourenhout bij en je weet meteen wie mijn zwaarste concurrenten zijn.”

Elke cross blijft een uitdaging, vindt Van Aert. “In Baal is het al een uitdaging om de verkenning te doen”, lachte de Herentalsenaar. “Het grote doel is om hier vandaag te winnen, elke keer moet ik mijn laatste overwinning bevestigen. Maar wat me vooral aanstaat, is dat we op dit parcours heel veel spectaculaire passages zullen krijgen. En daar is het in cyclocross om te doen, vind ik.”