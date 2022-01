Mathieu van der Poel zit voor het eerst weer op de fiets na rugklachten

Medisch onderzoek op dinsdagochtend bracht een zwelling op een tussenwervelschijf aan het licht, waardoor de fiets opnieuw tijdelijk aan de kant moest na eerdere rugklachten. Op de wereldbekerwedstrijd van zondag in Hulst zal hij nog niet in actie komen, maar dat hij weer op de fiets zit is wel goed nieuws met het oog op het WK in het Amerikaanse Fayetteville op 30 januari.