Turnhout

Veertien uur lang vocht Diane Bellings (70) voor haar leven na de gasexplosie in een appartementsgebouw in Turnhout. Vrijdagnacht konden hulpverleners haar levend en wel van onder het puin redden. “Als je het puin zag en de benarde situatie waar de vrouw zich in bevond, kan je wel van een wonder spreken”, zegt brandweercommandant Luc Faes.