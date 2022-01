Reisadviezen aangescherpt: enkel Finse eilandengroep en deel van Roemenië nog groen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft – in navolging van een advies van het Europese Centrum voor Ziektepreventie – het reisadvies voor Belgen nog maar eens aangescherpt. In Europa kleurt enkel een Finse eilandengroep en een deel van Roemenië nog groen op de coronakaart.

Enkel voor de Ålandseilanden en het zuidwesten van Roemenië geldt nog een gunstig reisadvies. De Finse eilandengroep in de Oostzee is – waarschijnlijk door haar geïsoleerde ligging – één van de weinige regio’s in Europa die niet rood is ingekleurd op de coronakaart. Ook overzeese gebieden zoals Guadeloupe, Saint Martin, Martinique en Mayotte kleuren nog geel.

In Italië – lange tijd een lichtpunt – valt dan weer geen geel meer te bespeuren, en ook Spanje kleurt deze week volledig donkerrood. België ziet al sinds 4 november integraal donkerrood op de ECDC-kaart: voor Vlaanderen is het van 14 oktober geleden dat de kaart nog geel kleurde.

Reisadviezen

Het ECDC publiceert elke donderdag een landkaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het aantal positieve coronatesten in de voorbije veertien dagen. De kleuren variëren van groen tot geel, rood en donkerrood, afhankelijk van de ernst van de epidemiologische situatie. Op zaterdag past het ministerie van Buitenlandse Zaken navenant haar reisadviezen aan.

Wie uit een rode zone terugkeert, moet niet in quarantaine of zich laten testen – op voorwaarde dat je een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat hebt. Anders is een test verplicht. Wie uit een groene of een oranje zone terugkeert, hoeft niet in quarantaine of zich laten testen.