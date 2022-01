Thibau Nys wint afgetekend bij beloften in thuiscross in Baal: “Ik voel me bevrijd”

“Dit is een bevestiging van donderdag”, verwees Nys junior naar zijn zege in Loenhout eerder deze week. “Ik voel al het hele seizoen dat ik hiertoe in staat ben, maar ben blij dat het er nu eindelijk uit komt. Het was frustrerend dat het niet eerder lukte. Nu voel ik me bevrijd.”

Waarom lukte het Nys dan niet eerder? “Daar heb ik helemaal geen verklaring voor. Vertrouwen in mezelf, denk ik. Er gewoon in geloven, al wist ik wel dat ik het in me had. Nu lijkt de klik er net op tijd gekomen.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout drukte eerder zijn twijfels uit of hij Thibau Nys wel moest meenemen naar het WK. “Maar ik denk dat ik die twijfels nu wel van de kaart geveegd heb”, grijnsde Nys. “Voor Loenhout begreep ik die twijfels perfect, ik heb dat zelf ook toegegeven in een interview. Maar vandaag heb ik laten zien dat ik mijn selectie dubbel en dik verdien.”