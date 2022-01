Benny Spreeuwers: “Er is drie keer woordbreuk gepleegd. Dat voelt als een mes in de rug.” — © Dick Demey

Oudsbergen

Na meer dan vier decennia in de politiek, waarvan 24 jaar als burgemeester van Opglabbeek, neemt Benny Spreeuwers (62) afscheid van de politiek. Hij blikt terug op een lange lijst aan realisaties, maar vertrekt met een wrang gevoel. De fusie met Meeuwen-Gruitrode was voor Spreeuwers een foute keuze. “Een mes in de rug kregen we.”