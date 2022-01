Fietser test positief op drugs bij BOB-controle in nieuwsjaarnacht

Tongeren

Bij een BOB-controle in nieuwjaarsnacht heeft de politie een fietser aan de kant gezet die positief testte op cocaïne, THC en amfetamine. Er werd een pv opgesteld voor drugs in het verkeer en een kapot fietslicht.

In totaal werden 36 ademtesten uitgevoerd. 28 bestuurders waren safe en kregen een sleutelhanger.

De auto van een bestuurder die positief blies en geen rijbewijs heeft, werd in beslag genomen. Naast een pv voor alcohol werd hij ook geverbaliseerd voor onverantwoord rijgedrag. Een tweede auto die in beslag werd genomen was van een bestuurder die enkel een rijbewijs heeft voor een auto met automatische versnellingen en toch met een handgeschakelde auto reed. De man had ook positief getest op alcohol. Zijn rijbewijs was hij voor 6 uur kwijt. Nog vier bestuurders moesten hun rijbewijs voor 3 of 6 uur afgeven na een positieve alcoholtest. Een chauffeur die ver boven de limiet zat, is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Ook een bestuurder die positief testte op drugs is twee weken zijn rijbewijs kwijt.

Andere overtredingen die werden vastgesteld was een taxi die geen vergunning bleek te hebben en een leerlingchauffeur die zonder L-teken reed in een weekendnacht en met een passagier. mm