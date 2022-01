Broer van Jeroen Meus overleden: “Al het vuurwerk is voortaan voor hem”

Jeroen Meus verloor op oudjaar zijn broer Wim. Dat meldt de tv-kok en presentator zelf via Instagram. Wim had darmkanker en was ongeneeslijk ziek. “Al het vuurwerk is voortaan voor hem”, klonk het.

“Net voor middernacht is mijn lieve broer voor altijd vertrokken”, schreef Meus op sociale media bij een foto van zijn broer. Wim Meus had darmkanker en kon niet meer genezen worden. Meus vertelde eerder al dat hij al met kanker geconfronteerd was geweest, maar dat het nog nooit zo dichtbij was gekomen.

“Het is een hele andere beleving als je plots dat telefoontje krijgt en beseft dat de ziekte zo dichtbij komt. Ergens voel ik mij schuldig dat ik er voor die andere mensen niet vaker geweest ben. Je weet niet wat het is tot het je overkomt.” Op Instagram schreef hij vannacht nog: “Al het vuurwerk is voortaan voor hem. Ik ga je missen, Wikke.”