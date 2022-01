Dakarrally is begonnen: Sanders snelste motorrijder in de proloog, Martiny op 41e stek beste Belg

In de Dakar werd zaterdagochtend een proloog van 19 km gereden bij de motorrijders. De Australiër Daniel Sanders (KTM) was de snelste voor Pablo Quintanilla (Honda) en Ross Branch (Yamaha). Titelverdediger Kevin Benavides (KTM) eindigde als vierde. Jerome Martiny (Husqvarna) eindigde als 41e en is daarmee de beste Belg.