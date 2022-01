Goed nieuws voor Courtois: na twee negatieve coronatests mag hij zondag toch spelen van La Liga

Courtois had positief getest bij zijn terugkeer naar Spanje nadat hij op vakantie was geweest. Daardoor had hij komende zondag eigenlijk moeten toekijken tegen Getafe, maar doordat de Koninklijke hem intussen twee coronatests heeft laten afleggen die allebei negatief terugkeerden, is hij toch speelgerechtigd.

Volgens de Spaanse krant Marca geloven ze bij de Spaanse profliga intussen dat zijn eerste test een verkeerd resultaat gaf. Ook middenvelders Federico Valverde en Eduardo Camavinga testten aanvankelijk immers positief om daarna negatief te testen. Enkel aanvaller Vinicius Junior is daardoor nog out met corona bij Real Madrid. Dat wil zeggen dat Eden Hazard zondag waarschijnlijk weer aan de aftrap zal komen bij de withemden.