Vader Beke helpt in vaccinatiecentrum: “Hier voel je wat er leeft, ook handig voor Wouter”

Wat als je zoon de Vlaamse minister van Volksgezondheid is die de hele Vlaamse vaccinatiecampagne moet regelen? Dan word je als vader én huisarts op rust toch onder lichte dwang naar het vaccinatiecentrum gestuurd om er als vrijwilliger te werken? En toch had Paul Beke geen duwtje in de rug nodig van zoonlief. “Het is mijn plicht om mee te strijden in deze wereldoorlog. En hier hoor ik tenminste wat er leeft onder de mensen. Da’s handig voor Wouter.”