Zo vieren BV’s Nieuwjaar: van exotische locaties tot nog één laatste sportsessie

Adieu 2021, welkom 2022. Ook de bekendsten onder de Vlamingen vierden vannacht de overgang van oud naar nieuw. En zoals dat dan gaat, lieten ze hun volgers op Instagram delen in de feestvreugde. Van Koen Wauters in Dakar tot Nora Gharib in Dubai: dit was het nieuwjaar van bekend Vlaanderen.

Julia Boschman, het nieuwe lid van K3 bedankte tijdens het uitzwaaien van 2021 iedereen die haar de afgelopen tijd gesteund heeft. “Op naar nog veel meer moois met al even mooie mensen! Happy new year!”

Plechtig, dat is het woord voor de foto waarmee Jacques Vermeire en zijn gezin - inclusief twee schattige hondjes - hun volgers een gelukkig nieuwjaar toewensten.

Acteur Sven De Ridder hield het gisteravond niet uit tot middernacht. “Wij halen twaalf uur niet”, schreef hij bij een foto van hem en zijn zo te zien al slapende dochter. “See y’all next year!”

Dina Tersago houdt van decoreren, bekende ze. De VTM-presentatrice gaf haar eettafel dan ook een feestelijk tintje, helemaal klaar om het nieuwe jaar in te gaan.

Nora Gharib dacht even niet aan dansen, maar vierde de jaarwisseling in ‘a different time zone’. De actrice genoot van een spetterend vuurwerk in Dubai.

Koen Wauters sprak zijn volgers toe in een persoonlijke videoboodschap vanuit Saoedi-Arabië, waar hij opnieuw deelneemt aan de Dakar-rally. “Ik ga het jaar goed starten, hier in de woestijn”, klonk het.

De familie Gooris-Pfaff poseerde voor een eindejaarsportret en liet er geen misverstand over bestaan: fuck 2021, wat hen betreft.

Actrice Lize Feryn en haar vriend, VRT-sportjournalist Aster Nzeyimana, vierden Nieuwjaar op een sprookjeslocatie. Het koppel trapte 2022 af in het Thaise Bangkok.

Je bent comedian of je bent het niet. Henk Rijckaert en zijn familie hielden een verkleedpartijtje. “Bij ons is dat een dingetje”, klonk het. "Doe maar een keertje goed dwaas of belachelijk in 2022. Hou u niet in. Schaamte is zó 2021!”

De eeuwig lachende Rani De Coninck klonk, hoe kan het ook anders, met veel enthousiasme op het nieuwe jaar. “Laat ons toch maar het voorbije jaar met al z’n muterende virussen feestelijk vierend doorspoelen. Met bubbels van de júiste soort!”

Erika Van Tielen rondde het jaar af met een stevige sportsessie. “Vandaag was rood. Van 'effe keihard in het rood gaan’. Op naar meer van dat in 2022. En boven alles: een goed gezondheid.”

Thuis-actrice Tina Maerevoet vierde feest met een pluizige vriend: haar beagle Nina. Al leek die eerder zin te hebben om eens vroeg naar bed te gaan.

Last, but certainly not least: Bockie De Repper zorgde voor een glimlach op ieders gezicht toen hij op gepaste wijze afscheid nam van 2021 met de woorden ‘HAHAHA WA WAS DA WEER ALLEMAAL’.