20 jaar euro: 27 miljard biljetten en 140 miljard munten in omloop

Het is vandaag twintig jaar geleden dat we met de euro konden betalen. Vandaag gebruiken meer dan 340 miljoen Europeanen in 19 landen de eenheidsmunt en zijn er wereldwijd 27,6 miljard eurobiljetten en 140,7 miljard munten in omloop, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

Toen de euro in 2002 betaalkracht kreeg, werden er in België 550 miljoen eurobiljetten en bijna 2 miljard muntstukken in omloop gebracht. Op 15 januari bleek al 90 procent van de cashbetalingen met de euro te worden uitgevoerd, terwijl er een overgangsperiode van 2 maanden voorzien werd waarin ook nog met de Belgische frank betaald mocht worden. De overgang naar de euro verliep dus “bijzonder vlot”, aldus de NBB. “Dat was te danken aan de vele sensibiliseringscampagnes, de euromunten starterkits die wijd verspreid waren al voor de introductie van de euro en dankzij de grote beschikbaarheid van de nieuwe munt”, klinkt het. “Ook het feit dat omrekenen van de Belgische frank naar de euro eenvoudig was (100 Belgische frank was 2,5 euro), versnelde wellicht het eurogebruik.”

Tot eind vorig jaar werden eurobiljetten gedrukt in de drukkerij van de Nationale Bank. Die drukte tot ze de deuren sloot 3,9 miljard eurobiljetten, die verspreid over de hele eurozone in omloop werden gebracht. Vandaag werkt de NBB voor het drukken van eurobiljetten nauw samen met de Oostenrijkse en Portugese centrale bank. De euromunten worden geproduceerd in opdracht van de federale overheidsdienst Financiën. Vandaag zijn 20.000 ton aan euromunten in omloop in ons land, in de hele eurozone is dat 575.000 ton.

Belgische frank en rosse muntjes

De NBB wisselt nog steeds gratis Belgische frankbiljetten om in euro’s. Dat gebeurde al voor een waarde van 9,187 miljard euro. 14,9 miljoen bankbiljetten zijn nog niet omgeruild en de Nationale Bank verwacht dat ruim 10 miljoen biljetten nooit ingewisseld zullen worden: “ze zijn verloren gegaan, vernietigd in bijvoorbeeld een brand, té goed verstopt door overleden personen, bevinden zich in het buitenland bij mensen die het niet de moeite vinden om ze om te ruilen in België, worden bewaard door verzamelaars, enzovoort”, legt ze uit. Vooral briefjes van 200 (2,57 miljoen) en 100 Belgische frank (9,5 miljoen) zijn nog niet terecht.

Sinds 1 december 2019, toen ondernemers bij cashbetalingen verplicht moesten afronden op 5 eurocent, worden ook massaal muntjes van 1 en 2 cent binnengebracht bij de NBB. In totaal werd al 647 ton aan “rosse centjes” afgeleverd in het cashcentrum, 123,3 miljoen muntjes van 1 cent en 117,2 miljoen van 2 cent.

Beveiliging

Doorheen de tijd zijn eurobiljetten door nieuwe beveiligingstechnieken steeds moeilijker geworden om na te maken, denk maar aan de raampjes die in de tweede generatie biljetten werden geïntroduceerd. Vandaag blijken in de hele eurozone slechts 14 op 1 miljoen bankbiljetten vals te zijn, aldus de NBB.

De Europese Centrale Bank maakte onlangs bekend dat de derde generatie eurobiljetten over enkele jaren in omloop gebracht zal worden. Een jury uit de eurozone waarin ook de Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren zit, zal onder meer op basis van enquêtes bij de Europese bevolking het nieuwe biljettenthema kiezen.