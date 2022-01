Dode in Duitsland en Oostenrijk door vuurwerk

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twaalf mensen, onder wie ook kinderen, gewond geraakt door illegaal vuurwerk tijdens een privéfeest op oudejaarsavond. Dat heeft de Berlijnse brandweer zaterdag gemeld. In een dorp nabij Bonn kwam dan weer een 37-jarige man om het leven bij een vuurwerkincident, en ook in Oostenrijk viel een dodelijk slachtoffer.

In Berlijn moesten alle gewonden naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het jongste slachtoffer is elf jaar oud. De politie gelooft dat het illegale vuurwerk is afgestoken op het privéfeest in het oosten van de stad, omdat het aantal gewonden en de ernst van de verwondingen op geen enkele andere manier verklaard kan worden, aldus een politiewoordvoerder.

Dode bij vuurwerkincident nabij Bonn

In het Duitse Hüchel, ten oosten van Bonn, kwam dan weer een 37-jarige man om het leven bij een vuurwerkincident, een 39-jarige man raakte daarbij zwaargewond. De twee waren oudjaar aan het vieren met een groep van tien mensen. Volgens getuigen hadden de twee zich afgezonderd en werd even later een luide knal gehoord. De twee mannen werden zwaargewond teruggevonden.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de 37-jarige man kwam alle hulp te laat. De 39-jarige man werd naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt het incident maar vermoedt dat het ging om zelfgemaakt vuurwerk.

Twintiger overleden in Oostenrijk

En ook in het Oostenrijkse Klausen-Leopoldsdorf, ten zuidwesten van de hoofdstad Wenen, is een dodelijk slachtoffer gevallen bij een vuurwerkincident, een 23-jarige jongeman. Bij hetzelfde incident raakte ook een 21-jarige ernstig gewond. De twee waren samen met vrienden oud op nieuw aan het vieren. Ze staken daarbij vuurwerk af. Wanneer een van de bommetjes niet afging, gingen de twee kijken, en net op dat moment ontplofte het vuurwerk toch.