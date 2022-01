Besmet en samen oud en nieuw vieren? Van Ranst: “Wat een bizar idee”

Elisabeth* (29) zag haar eindejaarsplannen in het water vallen toen ze een paar dagen geleden besmet raakte met het coronavirus. Een aantal vrienden bleken ook besmet, dus luidt ze het nieuwe jaar in gezelschap van andere geïnfecteerden in. “Wat is dit voor een bizar idee?”, reageert viroloog Marc Van Ranst.

Elisabeth vond het “superhard balen” toen ze bijna een week geleden besmet bleek met het coronavirus en de viering van oud op nieuw mis zou lopen. Maar toen bleken nog een paar vrienden besmet en bedacht iemand dat de geïnfecteerde vrienden samen het einde van het jaar zouden kunnen vieren. Alle genodigden hebben hun besmetting hoogstwaarschijnlijk op hetzelfde moment in hetzelfde café opgelopen.

“Besmettingsgevaar is er toch niet meer”, denkt Elisabeth. Van Ranst weerspreekt dit. Het zou kunnen dat de besmettingen met verschillende virusvarianten zijn en dan kan het volgens de viroloog wel degelijk gevaarlijk zijn, omdat je van de deltavariant zieker wordt dan van omikron. “Het is bizar dat voor deze mensen het houden van een feestje blijkbaar belangrijker is dan hun eigen gezondheid. Wanneer je ziek bent blijf je gewoon thuis”, aldus Van Ranst.

“Elkaar zieker maken”

Ook Geert Molenberghs, biostatisticus aan de UHasselt, vindt het een slecht idee om met andere geïnfecteerden samen te komen. “Zelfs al zijn het allemaal omikronbesmettingen, onderling kunnen er grote verschillen zijn in welke mate deze mensen precies besmet zijn. Door samen te komen kunnen personen die veel virusdeeltjes bij zich dragen anderen die een veel minder erge besmetting hebben in principe zieker maken.”

Het feestje met besmette vrienden ziet Elisabeth als een “opluchting”, omdat de meeste genodigden met huisgenoten samenwonen en zich al dagen in hun kamers moeten isoleren. “We hebben het in deze pandemie allemaal zwaar”, zegt Van Ranst. “Ik vind het heel egoïstisch om dit te doen.”

Zowel Van Ranst als Molenberghs maken zich zorgen dat door de samenkomst van geïnfecteerden andere personen met het virus besmet raken, bijvoorbeeld door te reizen met het openbaar vervoer. Bij Elisabeth is dat niet het geval, verzekert ze: “Iedereen komt te voet of fietsend, en zéker niet met het openbaar vervoer.”

Er is echter wel iemand die de inkopen voor de bijeenkomst moet gaan doen, maar naar de supermarkt gaan mag, als het nodig is, weet Elisabeth. Molenberghs spreekt dat tegen: “Als geïnfecteerde naar de supermarkt mag alleen als het écht niet anders kan. Eten in huis halen mag als het een eerste levensbehoefte is, niet om een voorraad voor een feestje in te slaan.”

De vriendengroep besloot om het feest door te laten gaan bij iemand met maar één huisgenoot. Of de ruimte achteraf verlucht en ontsmet zal worden voor die huisgenoot? “Dat is nog niet ter sprake gekomen, maar goed idee, lijkt me.”

*Elisabeth is een schuilnaam, de geïnterviewde vreest op haar werk in de problemen te komen als haar echte naam bekend is.