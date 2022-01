Zware eindbalans na explosie in Turnhout: vier bewoners dood teruggevonden

Dronebeelden tonen ravage in Turnhout.

De hulpdiensten hebben vrijdagnacht rond 2 uur het lichaam van de vierde vermiste inwoner van het appartementsgebouw in Turnhout geborgen. Dat zegt burgemeester Paul Van Miert zaterdagochtend. De dodentol van de zware explosie komt daarmee op vier personen.

Het volledige gebouw is nu doorzocht en de restanten zijn ook zo goed als mogelijk gestabiliseerd, zegt van Miert. “We hebben geen enkele melding meer gekregen van bijkomende personen die eventueel aanwezig konden zijn in het gebouw en vermist werden. De zoekactie is dus stopgezet.”

Zaterdagochtend is er nieuw overleg over volgende stappen, onder meer of en wanneer de geëvacueerde inwoners bezittingen kunnen gaan halen.

Vrouw levend uit puin gehaald

Vrijdagavond werd nog wel een vrouw die gekneld zat onder brokstukken, levend vanonder het puin gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. Doorheen de dag konden de hulpdiensten met haar communiceren. Later kon zij bevrijd worden met behulp van graafmachines. Op het moment dat ze vanonder het puin werd gehaald, was ze bij bewustzijn. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Burgemeester Van Miert had inmiddels contact met de vrouw. “Gezien de omstandigheden stelt zij het goed.”

De hulpdiensten hadden al sinds vrijdagochtend contact met het slachtoffer, dat aangaf dat ze niet gewond was. De hulpdiensten probeerden haar aanvankelijk te bereiken door een tunnel te graven. Die werken moesten vrijdagnamiddag gestaakt worden, omdat de stabiliteit in het gedrang kwam. Bijgevolg konden er geen mensen de tunnel in om verder te graven. Daarop werden twee grote kranen ingezet om voorzichtig puin mee te ruimen.

Vrijdagochtend omstreeks 8.15 uur vond er een zware explosie plaats in een appartementsgebouw in de Boerenkrijglaan. Waarschijnlijk ging het om een gasexplosie, maar deskundigen moeten daar nog definitief uitsluitsel over brengen.